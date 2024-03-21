الرئيس السيسى: نتحرك لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار فى غزة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون هناك تحسن بطيء لكن سنكون أفضل بكثير من الأول.

حول الموقف الخارجي، أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: "اتسالت سؤال من إحدى السيدات الفضيلات قالت خايفة جدا من الواقع اللى حوالين مننا هنا وهنا.. رديت عليها وقلت: متخفيش من بره خالص، وأنا بقول لكل مصري متخافوش خالص من بره .. لأن ربنا موجود قبل كل شيء وأحنا بنحاول نراعي ربنا في التعامل مع القضايا دى.. لكن دايما اللى عينا عليه هو الداخل أن أحنا نخلي بالنا ..وبكلم الأمهات والآباء وبتكلم معاكم كتير علشان أسجل الظروف والمواقف.. المهم خالوا بالكم من الداخل من نفسكم من الولاد الصغيرين علشان مشفوفش التجربة اللى مرينا بيها في 2011".

وتابع: "مفيش أمور بتتعمل بالتمني ولكن بتتعمل بينا كلنا ومن خلال برامج من الدولة وبالإعلام والمفكرين والمساجد والكنائس والأسر علشان نحافظ على بلدنا فالحمد لله منقلقش من الخارج، لأننا إن شاء الله أحنا بخير، طيب الأزمات اللى بره، أحنا نطفى حرائق ولا نشعلها، وأحنا هنقابل ربنا بكده.. الناس مش واخدة بالها.. كل نقطة دم أنا سببها هاتحاسب عليها.. كل خراب أنا سببه هتحاسب عليه فالحمد لله من ساعة ما ربنا أراد أن أكون موجود هنا حرصت أن يكون إيدي كده.. في 2011 وحتى سنتين فاتوا مكونتش بادئ بالعدوان في سينا أبدا كانوا هما اللى بيهاجموا وكنت دايما بقول يا رب.. كنت هضيع 100 مليون.. هعمل إيه هيخربوا الدنيا كلها بيدمروا المساجد والكنائس مستقبل دولة وربنا حكيم وعليم ..فاطمنوا علينا.. بنتحرك بكل جهد علشان يبقا فيه وقف إطلاق نار وإطلاق للرهائن وإعمار لغزة وحل دائم للموضوع وربنا يعنا على ذلك".