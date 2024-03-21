الرئيس السيسى لـ"المحتكرين": ممكن الحكومة تدخل تجيب سلع من أجل توازن السوق

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة المشاركة فى ضبط الأسواق من خلال طرح السلع في الأسواق، قائلا: "يا دكتور مصطفي الناس اللى بتشتغل في القطاع الخاص فيما يخص السلع.. من قبل مني لما قالوا اقتصاد حر كان الهدف أن ندي الفرصة للكل والحكومة تراجعت عن هذا الدور.. طبعا بدون شك بعترف أن الفترة اللى فاتت صعبة.. تجاوزنا الفترة دى وفيه استقرار"

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "لما نواجه الاحتكار والمؤسسات المعنية.. خشوا وهاتوا سلع بـ 2 -3 مليار علشان نعمل توازن فى السوق.. مش هقدر أقول ولا هشكك فى ذمم حد ولا في ضمائر حد ولا وطنية حد.. يعني تعمل كده وتطلع تحج أو تطلع زكاة.. مش بقول حد وحش.. نخش ونبعت نجيب سلع والدولة تخش تانى.. واحنا اللى بنوفر الدولار لهم.. طب خلاص".



