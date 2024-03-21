الجيش الجزائرى: ضبط إرهابى و1551 مهاجرا غير شرعى فى عمليات عسكرية

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أعلن الجيش الجزائري القبض على إرهابي، وضبط 15 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و1551 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أنه خلال الفترة من ١٣ إلى ١٩ مارس الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، تم القبض على الإرهابي "ريكان الصفاح" الذي كان ينشط ضمن جماعات إرهابية بالخارج، وضبط ١٥ عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر مختلف الأراضي الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 27 تاجر مخدرات، وكذلك إحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل٣٥٥ شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 1551 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.