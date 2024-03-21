الجزائر: إجراء الانتخابات الرئاسية فى 7 سبتمبر المقبل

وكالات

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة فى 7 سبتمبر المقبل.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوته للمجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته أمام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الجزائري إن "رمضان يحل على الأمة الإسلامية هذا العام وقلوبنا تعتصر ألما لمعاناة أشقائنا فى فلسطين المحتلة، وهي مناسبة نجدد من خلالها دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام هذه الإبادة الجماعية وأن يراعي حرمة هذا الشهر عند الأمة الإسلامية".