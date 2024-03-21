البيت الأبيض يدافع عن ترشيح أول مسلم كقاضى بمحاكم الاستئناف الفيدرالية

واشنطن (أ ش أ)

وجه البيت الأبيض انتقادات لاذعة لمعارضين فى الكونجرس بشأن اختيار الرئيس الأمريكى، جو بايدن أول أمريكى مسلم من أجل تولى منصب قاض فى محكمة استئناف فيدرالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الخميس، إن "عديل مانجى الذى عاش الحلم الأمريكي وأثبت نزاهته، يتم استهدافه في حملة خبيثة وباطلة لتشويه سمعته، وذلك فقط لأنه سيدخل التاريخ كأول مسلم يخدم كقاض استئناف فيدرالي".

وأشار بيتس إلى أن "الديمقراطيين يجب أن يقفوا إلى جانب المؤهلات التي تجعل من أمريكا استثنائية، والتي يجسدها السيد مانجي، وليس القوى المدفوعة بالكراهية والتي تحاول دفع أمريكا إلى الماضي".

وكان أعضاء في الكونجرس قد انتقدوا مرشح بايدن، عديل مانجي، بحجة صلاته بمركز لدراسات القانون للأمريكيين المسلمين والعرب والجنوب آسيويين، وهو ما اعتبره البيت الأبيض "قسوة و إسلاموفوبيا وحملة لتشويه السمعة" من أجل الإطاحة بترشيحه.

ودعا السيناتور عن ولاية ساوث كارولاينا، ليندسي جراهام، الجمهوري الأبرز في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي إلى سحب ترشيح مانجي، من تولي منصب قاض في محكمة الاستئناف الأمريكية التابعة للدائرة الثالثة والواقعة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وزعم جراهام أن المخاوف بشأن ترشيح مانجي للمنصب "لا تقتصر على الجمهوريين في مجلس الشيوخ".

وفي المقابل، انتقد البيت الأبيض جهود منع ترشيح مانجي، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيواصل دعمه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق أنه سيرشح المحامي عديل مانجي، خريج جامعتي هارفرد وأكسفورد، ليصبح قاضيا في محكمة استئناف الدائرة الثالثة بولاية فيلادلفيا.

وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه، سيصبح مانجي أول أمريكي مسلم يعمل في محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة.