البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يواصل تراجعه بضغوط هبوط سهم البنك التجارى

كتب هانى الحوتى

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، والشرقية-إيسترن كومباني، والنساجون الشرقيون للسجاد، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 34573 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 12166 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 6475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9220 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 6910 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وجنوب الوادي للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والنصر للأعمال المدنية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والعبور للاستثمار العقاري، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.035 مليون وثيقة بدلًا من 3.020 مليون وثيقة.

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الوطنية للطباعة لعدد 12 مليون سهم بقيمة 112 مليون جنيه، وذلك في إطار إعادة الهيكلة بين المجموعات المرتبطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد مليون سهم، 135 ألف سهم، 27.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 45 ألف سهم، 2.15 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 103.9 ألف سهم، 13.5 ألف سهم، 5700 سهم، 581.4 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 4600سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى 600 ألف سهم خزينة، شراء الثانية 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون، إيرادات بلغت 3.4 مليار دولار، وصافي الربح بقيمة 158.6 مليون جنيه، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 8.1 مليار دولار، وبلغت قيمة العقود الجديدة 5.8 مليار دولار، ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح على المساهمين وشراء أسهم خزينة بإجمالي 71.5 مليون دولار.

وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات نشاط بلغت 57.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 47.7 مليون دولار بنسبة نمو 20%، وبلغ صافي الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب ليبلغ 32.2 مليون دولار بنسبة نمو 123%، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات التشغيلية بسبب ارتفاع متوسطات الأسعار العالمية ضمن قطاع الخدمات الملاحية البترولية بصفة عامة، وارتفاع التشغيل لبعض الوحدات البحرية ذات الأسعار العالية لمعدلات الإيجار اليومي والمؤثرة ضمن قطاع الدعم الملاحي.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر للفنادق، عن موافقة مجلس الإدارة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى 1 جنيه طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن تجزئة السهم، وذلك لزيادة معدل تداول السهم بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة.

كما أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن التقديرات الاستثمارية الحالية لإنشاء المرحلة الأولى من جامعة ممفيس تقدر بمبلغ إجمالي 2 مليار جنيه، وهذا المبلغ يشمل قيمة الأرض التي ستقام عليها الجامعة والتي تبلغ 642 مليون جنيه.

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل اتفاقية التسهيل الدوار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ليصبح بحد أقصى 300 مليون دولار.