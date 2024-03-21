الأردن: جارى العمل على عبور 61 مواطنا من غزة

عمان (أ ش أ)

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن العمل جارى اليوم الخميس، على عبور 61 مواطناً أردنياً إلى المملكة من قطاع غزة من الذين سمحت لهم سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى مصر.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن هناك فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد منذ بدء عمليات العبور من غزة على الجانب المصرى من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليتم نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات العبور للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1247 شخصاً حتى هذا اليوم، تم عبور 764 منهم.

وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.