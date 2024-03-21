اعرف سعر اللحمة الطازجة بمنافذ التموين بعد استيراد رؤوس ماشية من جيبوتى

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استيراد كميات كبيرة من رؤوس الماشية من العديد من الدول، ومنها جيبوتي والسودان في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من منتجات اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة بسعر 250 جنيها.

وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية بكافة أنواعها في أكثر من 1250 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، كما توفر السلع المدعمة لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين ،حيث تصرف الوزارة السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقدي بالبطاقة بجانب أيضا صرف 5 أرغفة لكل مواطن على بطاقة التموين بسعر 5 قروش للرغيف رغم ارتفاع مستلزمات عنصر الإنتاج إلا أن الدولة ما زالت تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز حتى يظل سعر الرغيف ثابت في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر من محدودى الدخل.