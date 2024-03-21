إنقاذ 69 من لاجئى الروهينجا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا

جاكرتا (أ ش أ)

تمكنت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس، من إنقاذ 69 من لاجئى الروهينجا ونقلتهم إلى الشاطئ، وذلك عقب انقلاب قاربهم فى اليوم السابق قبالة الساحل الشمالى للبلاد.

وأفادت وكالة البحث والإنقاذ في منطقة "باندا آتشيه" - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن إجمالي الضحايا الذين تم إنقاذهم 69 شخصا وهم 42 رجلا و18 سيدة بالإضافة إلى 9 أطفال.. وكان صيادون قد تمكنوا أمس الأربعاء من إنقاذ ستة من الروهينجا من نفس السفينة.

وكان قارب خشبي يحمل نحو 150 من لاجئي الروهينجا قد انقلب وسفينة أخرى كانت تحاول مساعدتهم أمس الأربعاء.

ويعاني أفراد أقلية الروهينجا ومعظمهم من المسلمين من الاضطهاد في ميانمار ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة وباهظة التكلفة تتم عادة على متن قوارب متهالكة من أجل الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.