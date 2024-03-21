اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إنقاذ 69 من لاجئى الروهينجا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا

الخميس، 21 مارس 2024 02:57 م
إنقاذ 69 من لاجئى الروهينجا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا الروهينجا ـ صورة أرشيفية
جاكرتا (أ ش أ)

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تمكنت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس، من إنقاذ 69 من لاجئى الروهينجا ونقلتهم إلى الشاطئ، وذلك عقب انقلاب قاربهم فى اليوم السابق قبالة الساحل الشمالى للبلاد.

وأفادت وكالة البحث والإنقاذ في منطقة "باندا آتشيه" - في بيان نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن إجمالي الضحايا الذين تم إنقاذهم 69 شخصا وهم 42 رجلا و18 سيدة بالإضافة إلى 9 أطفال.. وكان صيادون قد تمكنوا أمس الأربعاء من إنقاذ ستة من الروهينجا من نفس السفينة.

وكان قارب خشبي يحمل نحو 150 من لاجئي الروهينجا قد انقلب وسفينة أخرى كانت تحاول مساعدتهم أمس الأربعاء.

ويعاني أفراد أقلية الروهينجا ومعظمهم من المسلمين من الاضطهاد في ميانمار ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة وباهظة التكلفة تتم عادة على متن قوارب متهالكة من أجل الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.







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