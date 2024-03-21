إعلام غزة الحكومى: الاحتلال الإسرائيلى تعمد قتل 13 مريضًا فى مجمع الشفاء الطبى

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قال مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى تعمد قتل 13 مريضًا خلال الساعات الماضية داخل مجمع الشفاء الطبى، عبر منعه الدواء والطعام والأدوية والأكسجين عنهم فى غرف العناية المركزة.



وأفاد المكتب الحكومى - فى بيان صحفى - بأن غرف العناية المركزة فى المستشفى يتواجد فيها قرابة 22 حالة مرضية بحاجة ماسة إلى رعاية طبية فائقة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلى "تعمد قتل 13 مريضًا منهم بمنع الدواء والمحاليل والكهرباء والغيارات والأكسجين عنه منذ احتلاله للمجمع لليوم الرابع على التوالي".



وتابع: "بحسب المعلومات الواردة إلينا، فإن 4 مرضى ممن كانوا على أجهزة التنفس الاصطناعى فى غرف العناية المركزة فارقوا الحياة (دون تحديد إذا كانوا من ضمن الـ 13 أو غيرهم)".



وأوضح أن الجيش الإسرائيلى "قطع عنهم التيار الكهربائي، وبالتالى توقف الأكسجين إمعانًا فى قتلهم، إضافة إلى اعتقاله الأطباء والممرضين وإخراجهم من الأقسام وإجبارهم على خلع ملابسهم، ومنع وصولهم إلى غرف المرضى لمحاولة إنقاذهم"، لافتًا إلى أنه "يوجد داخل مجمع الشفاء الطبى جرحى ومرضى تعفنت جروحهم بسبب انعدام وجود الغيارات والأطباء والممرضين".



وأكد أن "جيش الاحتلال منع الوصول إلى الصيدلية ومخازن الأدوية للحصول على العلاجات ومستلزمات الغيارات وغيرها، فى مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولى ولبروتوكولات حقوق الإنسان المختلفة".



واعتبر المكتب أن الجيش الإسرائيلى "يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل مُنظم ونية مبيتة، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل فظيع وواضح، من خلال استخدامه لسلاح تجويع المرضى والجرحى فى المجمع".



ولليوم الرابع يواصل الجيش الإسرائيلى اقتحام مستشفى الشفاء الذى كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفذ حملة اعتقالات واسعة فى صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى ما خلف عشرات القتلى والجرحى.



وزعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسى هاليفي، أن الهجوم على المستشفى يهدف إلى "الضغط" على حركة حماس للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وهذه المرة الثانية التى يقتحم فيها الاحتلال المستشفى منذ بداية الحرب على غزة فى 7 أكتوبر 2023، إذ اقتحمته فى 16 نوفمبر، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية ومولد الكهرباء.