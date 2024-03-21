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إشارة مرور.. تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد الرخصة

الخميس، 21 مارس 2024 06:00 م
إشارة مرور.. تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد الرخصة
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت بوابة مرور مصر الإلكترونية  طرق لاستخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:

-الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.

- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.


 







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