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أوكرانيا: روسيا شنت 319 غارة على زابورويجيا خلال 24 ساعة

الخميس، 21 مارس 2024 10:20 ص
أوكرانيا: روسيا شنت 319 غارة على زابورويجيا خلال 24 ساعة الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أفاد إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابورويجيا الأوكرانية، اليوم الخميس، بأنه خلال الساعات الـ24 الماضية، شنت القوات الروسية 319 هجوماً على تسع بلدات وقرى فى المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن فيدوروف قوله: "شن الجيش الروسى أربع غارات جوية على روبوتاين، ونوفواندرييفكا، وليفادني، ومالا توكماشكا؛ وضربت 32 طائرة بدون طيار هوليايبول، ومالا توكماشكا، وليفادني، ومالينيفكا، ونوفواندرييفكا، وروبوتاين".

كما تم تسجيل ما يصل إلى 283 ضربة مدفعية في هوليبول، وروبوتين، وفيربوفي، وبريوبرازينكا، ومالينيفكا، ومالا توكماشكا، وليفادني، ونوفواندرييفكا، وستيبنوهيرسك، وتلقت السلطات المختصة 35 بلاغاً عن تدمير المباني السكنية والبنية التحتية ولم يصب أي مدني جراء هذه الهجمات.







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