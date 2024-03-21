أكاديمية المعلمين: إجراء محاولة لمن لم يحالفهم الحظ فى اختبارات الترقى

كتب محمود طه حسين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن أنه سيتم إجراء محاولة أخرى للمعلمين فئة معلم أول الذين لم يحالفهم الحظ فى اختبارات الترقى، بداية من الأحد 24 مارس حتى 26 من نفس الشهر.

وحددت ضوابط الحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وفقا للشروط التالية:

- أن يمارس المعلم المرشح خمس سنوات على الأقل العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 2023/12/31 إعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين.

- أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وهما تقريري الكفاية للأعوام 2021/2020، 2022/2021.

- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل، وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من صحة ذلك.

- يالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نطاق مديريتكم، بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها الأكاديمية المهنية للمعلمين المدينة التعليمية مدينة السادس من أكتوبر.

- استيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية، مع مراعاة احتساب الحالات الآتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلى.