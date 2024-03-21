أعراض التهابات البنكرياس.. منها آلام البطن

كتبت مروة محمود الياس

التهابات الجسم وأعضائه كثيرة ومتعددة ولكن يعد التهاب البنكرياس أحد أهم أنواع الالتهابات الحادة التي تسبب آلاما شديدة غير محتملة تختلط أعراضها مع الكثير من المشكلات المعوية وغيرها، وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث المعني بالصحة العامة، فإن هذا الالتهاب له بعض العلامات والأسباب.

تابع التقرير أن التهابات البنكرياس التي تصيب تسبب أوجاعا شديدة قد تصل حد الشعور بأوجاع حارقة في البطن خاصة في المنطقة العليا منها، وهناك بعض الأعراض الجانبية المصاحبة لتلك الآلام والأوجاع الحادة منها الشعور بالقيء والغثيان أيضا.

تابع التقرير موضحا أن البنكرياس هو غدة خلف الأمعاء وينتج التهابه من خلال الإنزيمات الهضمية، ووفقا للتقرير فإن بعض الحصوات التي تتكون في المرارة وتسد القنوات تؤدي إلى هذا الالتهاب الذي يصيب البنكرياس.

وينصح التقرير بضرورة العرض على المختص بمجرد الشعور بمثل هذه الآلام الحادة الحارقة، لإمكانيه اختلاط التشخيص مع أكثر من مشكلة مثل التهابات المرارة والتهابات القولون وغيرها، ويحدد الطبيب خيارات العلاج المتاحة لهذه المشكلة والتي غالبا ما تكون عبارة عن ادوية مثل ادوية المضادات وأدوية علاج الألم.

كثير من الأسباب قد تقف خلف هذا الالتهاب الذي يصيب البنكرياس فالاصابات والحوادث هي اهمها، فضلا عن أي مشكلات تتعلق بتكون دهون الدم وزيادتها، كما أن أورام البنكرياس أحد أهم هذه الاسباب، مستويات الكالسيوم العالية أيضا في الجسم قد تسبب هذه المشكلة في البنكرياس.