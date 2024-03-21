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أصيلة ومحروسة.. المطربة مى فاروق تقدم فقرة غنائية أمام الرئيس السيسي

الخميس، 21 مارس 2024 12:32 م
أصيلة ومحروسة.. المطربة مى فاروق تقدم فقرة غنائية أمام الرئيس السيسي المطربة مي فاروق
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قدمت المطربة مي فاروق فقرة غنائية بعنوان «أصيلة ومحروسة» أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، خلال احتفالية المرأة المصرية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 







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