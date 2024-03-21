أسباب إصابة الشباب بالسرطان..بعد وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل عتبات البهجة

كتبت فاطمة ياسر

توفيت المونتيرة الشابة زينة مطاوع يوم الثلاثاء الماضي، حيث رحلت بعد الانتهاء من تصوير مسلسل عتبات البهجة و كانت ضمن فريق ما وراء الكاميرا للمسلسل، وتواجدت فى اللوكيشن على مدار الفترة الماضية قبل رحيلها.



زينة مطاوع مونتيرة لوكيشن فى منتصف العشرينات من عمرها، وكانت تعانى من مرض السرطان وتخضع لجلسات الكيماوى طوال الفترة الماضية ورغم ذلك كانت تمارس عملها حتى الأيام الأخيرة من وفاتها رغم آلام المرض.



وحول ذلك أوضح اليوم السابع بعض الأسباب المؤدية لإصابة الشباب بمرض السرطان، وذلك وفقا لتصريح من الدكتور أمجد علي استشاري الأورام في كلية طب الزقازيق، ومنها:

-عدم الحركة وممارسة الرياضة

عدم القيام بأي نشاط أو حركة يعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السرطان، ولذا يجب تعديل الحياة اليومية للشخص.

-زيادة الوزن

تراكم الدهون في الجسم وزيادة الوزن أي السمنة ، يعد من الأمور المسببة للإصابة بالسرطان، فهي عوامل مساهة للإصابة، ولذا يجب التخلص من هذه الزيادة بالوزن.

-التدخين

يعد من العادات الخاطئة التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان الرئة والبنكرياس والمريء والفم.

-النظام الغذائي الغير صحي

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات تعد من الأمور التي تزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

-الهواء الملوث

التعرض للهواء الملوث يعد من أبرز الحيل المؤدية للإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الرئة

-التعرض للإشعاع

تزيد الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

-العلاج الهرموني

النساء والأشخاص الذين يتناولون العلاج بالهرمونات البديلة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

