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أتوبيسات مجانا لنقل جماهير القاهرة والجيزة والشرقية لاستاد العاصمة لتشجيع المنتخب

الخميس، 21 مارس 2024 03:38 م
أتوبيسات مجانا لنقل جماهير القاهرة والجيزة والشرقية لاستاد العاصمة لتشجيع المنتخب استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توجيهات إلى رئيس وقيادات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بتوفير أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة، وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المثمر والمشترك بين وزارتي النقل والشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى وفي ضوء إقامة بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك باستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وقد تقرر ان يكون قيام تلك الاوتوبيسات في تمام الساعة الرابعة عصراً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 2024 من الميادين التالية (عبد المنعم رياض، العباسية، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول" ، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور ، شبرا الخيمة ، السلام ، المعادي " أمام المركز الاوليمبي " ، الجيزة ، حدائق الاهرام " أمام نادي حدائق الاهرام ، زهرة العاصمة ، العاشر من رمضان " ميدان الاردنية " ، الزقازيق امام نادي الشرقية ) 


والجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية تقع علي طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.

 







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