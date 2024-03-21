أبطال في نهار رمضان.. بعد تجديد الثقة للمرة الثالثة من هو جنرال أمن العاصمة؟

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان " أبطال في نهار رمضان "، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة في اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة للمرة الثالثة على التوالي، ويستعرض اليوم السابع سجل حافل لجنرال القاهرة منذ توليه أمن العاصمة عام 2019.



اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن المختلفة منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة.



نجح اللواء الجندي خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، أبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، والقضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الرحاب" والتي عُثر فيها على 5 جثامين من أسرة واحدة داخل فيلا بمدينة الرحاب.



لقب اللواء أشرف الجندي بالجنرال المبتسم، وقد شغل منصب مدير أمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.