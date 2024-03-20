6 معلومات تمنعك من الحصول على التيار الكهربائى من وصلات غير قانونية

كتبت رحمة رمضان

إذا كنت من مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع و تقوم بالحصول على التيار الكهربائي من خلال وصلات غير قانونية، فهذه المعلومات هامة بالنسبة لك قبل اكتشاف واقعة السرقة و تحرير محضر سرقة من قبل مباحث شرطة الكهرباء أو من حاملى الضبطية القضائية من العاملين بقطاع الكهرباء ، وفيما يلي أهم المعلومات عن برنامج القارئ الضوئى "الاوبتيكال" الذى يكشف كل أشكال التلاعب بالعداد مسبوق الدفع:

1- يمكن من خلال تطبيق القارئ الضوئي "الاوبتيكال" ، الذى يستخدمه كشافى شركة شعاع ، تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

2- يعتمد القارئ الضوئي على الانترنت فى ارسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بواسطه كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

3- يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

4-يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي لانه يسجل البيانات وفقا لوقت و تاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.

5-تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.

6- ساهم برنامج الاوبتيكال فى انتظام عمليات الشحن بالعدادات مسبوقة الدفع.