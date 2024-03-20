10 معلومات عن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" في السطور التالية، تفاصيل ومواعيد عقد امتحانات نهاية العام الدراسى للطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

ـ تعقد الامتحانات بداية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

ـ تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات والتى تحدد بداية ونهاية امتحان كل صف دراسى.

ـ تعقد الامتحانات فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى بداية من منهج فبراير حتى أبريل المقبل.



ـ أسئلة الامتحانات تضعها الإدارات التعليمية والمدارس وفق المواصفة الفنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم.



ـ الامتحانات تعقد فى المدارس بلجان مؤمنة وخاصة الامتحانات الإلكترونية.



ـ تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت.



ـ يخصص جزء من الأسئلة بواقع 15% يعقد ورقيا للصفين الأول والثانى الثانوى.



ـ الامتحانات يتم تصحيحها وإعلان نتائج الطلاب من خلال المدارس والإدارات والمديريات.



ـ تحتوى أسئلة الامتحانات على جزئيات تقيس مستوى الفهم والتحليل والتطبيق مع الابتعاد عن الأسئلة التي تقيس الحفظ والتلقين.



ـ الأسئلة ستكون من المناهج الدراسية للطلاب مع وجود بعض الأسئلة المتحررة.