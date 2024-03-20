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10 معلومات عن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:06 م
10 معلومات عن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية امتحانات الطلاب - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" في السطور التالية، تفاصيل ومواعيد عقد امتحانات نهاية العام الدراسى للطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

ـ تعقد الامتحانات بداية من 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

ـ تضع المديريات التعليمية جداول الامتحانات والتى تحدد بداية ونهاية امتحان كل صف دراسى.

ـ تعقد الامتحانات فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى بداية من منهج فبراير حتى أبريل المقبل.


ـ أسئلة الامتحانات تضعها الإدارات التعليمية والمدارس وفق المواصفة الفنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم.


ـ الامتحانات تعقد فى المدارس بلجان مؤمنة وخاصة الامتحانات الإلكترونية.


ـ تعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على التابلت.


ـ يخصص جزء من الأسئلة بواقع 15% يعقد ورقيا للصفين الأول والثانى الثانوى.


ـ الامتحانات يتم تصحيحها وإعلان نتائج الطلاب من خلال المدارس والإدارات والمديريات.


ـ تحتوى أسئلة الامتحانات على جزئيات تقيس مستوى الفهم والتحليل والتطبيق مع الابتعاد عن الأسئلة التي تقيس الحفظ والتلقين.


ـ الأسئلة ستكون من المناهج الدراسية للطلاب مع وجود بعض الأسئلة المتحررة.







وزارة التربية والتعليم

امتحانات نهاية العام

معلومات مهمة عن امتحانات نهاية العام

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