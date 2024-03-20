‫وزارة الزراعة: استمرار ضخ السلع الغذائية بمعرض خير مزارعنا بالدقى

كتبت أسماء نصار

يشهد معرض وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" بالدقى إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام علي المنافذ أن اقبال المواطنين بهذه الأعداد الكبيرة يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يعكس ويؤكد ثقتهم فى المنتجات المعروضة من حيث الجودة والسعر، حيث تنخفض أسعار جميع السلع بنسب مختلفة عن الأسواق تبدأ من20‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎%‎، مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء .



أكد صالح على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضخ كميات كبيره يوميا من السلع الغذائية لمواجهه الطلب المتزايد عليها مع ضرورة الحرص على جودتها وثبات اسعارها لتتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.

أضاف مستشار الوزير ان المعرض مفتوح يوميا بموقع الزراعات المحمية بالدقي امام نادي الصيد من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءا وحتى أواخر شهر رمضان.

