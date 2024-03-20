​الرئيس التنفيذي لـ"فاليو": طرح ما 25% من حصة الشركة بالبورصة المصرية خلال 12 شهرًا

قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إن الشركة تعتزم طرح ما يصل إلى 25% من أسهم الشركة بالبورصة المصرية خلال 12 شهرًا، على أن تكون شركة "إي إف جي هيرميس" مستشارًا ماليًا للطرح بجانب آخرين سيجرى تعينهم قريبًا.

أضاف "حسونة"، في تصريحات تليفزيونية، أن الشركة تستهدف زيادة أرباح الشركة بنحو 120% هذا العام إلى 500 مليون جنيه من 230 مليون جنيه في 2023، كما تستهدف زيادة مبيعات الشركة 40% خلال 2024 على أساس سنوي إلى 13 مليار جنيه من 9.2 مليار قبل عام.

وبشأن دخول أسواق جديدة، توقع وليد حسونة، الحصول على رخصة التمويل المتخصص في الأردن خلال النصف الأول من هذا العام، لنبدأ النشاط الرسمي قبل نهاية 2024، كما يتطلع لدخول السوق التونسي أو المغربي خلال 2025.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، عن عزم الشركة طرح سندات توريق بنحو 900 مليون جنيه قبل نهاية مارس من 4 مليارات مستهدفة خلال العام الحالي.

وحققت مجموعة إي اف چي القابضة، إيرادات بلغت 14.7 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 34%، وذلك بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار، (إي اف چي هيرميس)، وڤاليو، والبنك التجاري (aiBANK).

وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) 3 مليار جنيه خلال عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 17% مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة "ڤاليو"، والتي ارتفعت إيراداتها بمعدل سنوي 78% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات وصافي أرباح المنصة.