وكيل وزارة الصحة بدمياط يعلن تنفيذ 926 ندوة توعية خلال فبراير الماضى

دمياط - هيثم مراد

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم تنفيذ خطة المديرية لرفع الخصائص السكانية، مشيرا إلى أنه تم عقد عددا من ندوات التوعية خلال شهر فبراير الماضى، موضحا أن فريق من أطباء فريق الإعلام والتربية السكانية بتقديم 926 ندوة استهدفت 7800 مواطن على مستوى المحافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ أهداف الخطة بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.



وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم تنفيذ 107 ندوات للتوعية بالقضية السكانية وأبعادها، لافتا إلى أنها قد استهدفت توعية 1014 مواطنا.



وأوضح أيضا أنه تم تنفيذ 278 ندوة للتوعية بالصحة الإنجابية وأساليب تغيير السلوك الإنجابية والتوعية بالتغيرات الفسيولوجية فى سن البلوغ، بالإضافة إلى التربية السكانية للمراهقين وقد شملت توعية 2197 مواطنا.



وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه قد تم أيضا تنفيذ 500 ندوة للتوعيه بقضايا المرأة والتى تضمنت التوعية بفحوصات ما قبل الزواج والممارسات الضارة بالأنثى والزواج المبكر والأمومة والتى استهدفت 4179 مواطنا من الرجال والسيدات، مضيفا أنه يتم إعداد تقرير حول كافة الأنشطة التى شهدتها المحافظة بشأن هذا الأمر من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة بتلك القضايا.