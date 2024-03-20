اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 02:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

وزارة الصحة تكشف تأثير تعاطى التبغ على صحة الفم.. اعرف تفاصيل

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:00 م
وزارة الصحة تكشف تأثير تعاطى التبغ على صحة الفم.. اعرف تفاصيل ابتعد عن التدخين
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان أن تعاطى التبغ من الأسباب الرئيسية التى تسبب الأمراض التالية :-

سرطانات الفم.

سرطان الشفاه والأجزاء الأخرى من الفم والبلعوم الفموي.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة التى يجب اتباعها لصحة أفضل للفم والتى تصمنت :-

استخدام معجون أسنان غني بالفلوريد وغسل الأسنان بحركات دائرية لمدة دقيقتين مرتين يوميًا. ​

-عدم غسل الفم بالماء مباشرة بعد غسل الأسنان بل الانتظار قليلًا لتُبقي طبقة الفلوريد على الأسنان. ​

-التخلص من فرشاة الأسنان القديمة أو المهترئة كل ثلاثة أشهر لضمان الحصول على النتيجة المثلى من نظافة الأسنان. ​

-استخدام خيط الأسنان مرة يوميًا على الأقل للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها. ​

-يمكن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على مادة الفلوريد بعد تناول الطعام خاصة في حالة عدم استطاعة غسل الأسنان. ​

-الابتعاد عن التدخين؛ إذ يؤثر ذلك على صحة اللثة ويؤدي إلى تصبغ الأسنان وفقدانها وقد يؤدي إلى سرطان بالفم.​

-الحرص على تناول أطعمة متوازنة قليلة السكريات غنية بالفاكهة والخضروات عوضًا عن السكريات غير الصحية. ​

سجائر
سرطان الفم






الصحة

صحة الفم

السكريات

الاسنان

اليوم العالمى للفم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة