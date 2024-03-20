وزارة البيئة تنتهى من خطة تطوير 4 محميات طبيعية العنيد وجمال وسبوه ونبق

كتبت منال العيسوي

انتهت وزارة البيئة من إعداد خطة تطوير 4 محميات طبيعية وهى محميات العميد، وأدي الجمال وسيوة ونبق، فى إطار الخطة التى وضعتها وزارة البيئة ، لتطوير أكثر من 13 محمية طبيعية، بنطاق الجمهورية، حيث تذخر مصر بحوالى 30 محمية طبيعية تشكل موارد طبيعية لابد من الحفاظ عليها.

خلال الفترة الأخيرة عملت الوزارة على دعم الاستثمار البيئي بالتوازى مع تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم إطلاق حملة "حكاوي من ناسها" ، وركزت على أهمية المجتمع المحلي و ثقافتهم وتراثهم كأساس للمحميات الطبيعية، ويتم حالياً استمرار الحملة لتخرج من المحلية الي الإقليمية .

فى الفترة الأخيرة تم تغير أساليب العمل البيئي، و أصبح هناك نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة، يتم استثمارها للحفاظ علي مواردها، من خلال تغير الفكر والشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما حدث فى محميات بجنوب سيناء و البحر الأحمر و القاهرة، و اصبح هناك مشروعات توفر فرص سياحية بيئية و استثمارية رائدة لدمج الملف البيئي مع الناس علي ارض الواقع، والنجاح في تغير الصورة الذهنية للمواطن عن المحميات وحماية الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة المصرية تعاون مع المملكة الأردنية فى تبادل الخبرات بين المحميات فى البلدين للتعرف علي التراث الثقافي والبيئي للسكان المحليين بالبلدين فى إطار التوأمة بين المحميات الطبيعية فى مصر والأردن.