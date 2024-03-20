هآرتس: اختراق كمبيوترات وخوادم مفاعل ديمونة النووى الإسرائيلى

وكالات

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية خبرا مفاده أن جماعة متخصصة باختراق وقرصنة الكمبيوتر عبر الإنترنت اخترقت كمبيوترات وخوادم مفاعل ديمونة النووى الإسرائيلى، بحسب سكاى نيوز.

ونقلت الصحيفة الخبر عن منشورات لمجموعة "أنونيموس" المتخصصة فى القرصنة والاختراق عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن أعضاء فى المجموعة "اخترقوا كمبيوترات وخوادم فى مفاعل ديمونة النووى".

ووفقا لما نشرته المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعى، فقد تمكن ناشطوها من "سرقة ملفات من كمبيوترات تابعة لمعهد الأبحاث النووى الإسرائيلي" ونشرت المجموعة قسما منها.

كما تمكن نشطاء مجموعة "أنونيموس" من محو قسم من المعلومات عن الخوادم التابعة للمفاعل، ووفقا للمجموعة فإن المواد التى تمكنوا من السيطرة عليها تشمل وصولات ومراسلات إلكترونية.

كما هددت المجموعة باختراق الكمبيوترات التى تدير المفاعل النووى الإسرائيلى.