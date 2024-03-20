نبات السحر فى مسلسل الحشاشين.. آثار نفسية وعقلية مدمرة للنباتات المخدرة

كتبت مروة محمود الياس

مسلسل الحشاشين الذى يعرض على شاشات المتحدة، ضمن أهم مسلسلات رمضان 2024 ، بطولة النجم كريم عبد العزيز الذى يجسد فيه شخصية حسن الصباح، ذلك الرجل الذى كون وسيطر على هذه الطائفة المسماة "الحشاشين" وألغى عقولهم.

في مشهد بديع من مشاهد المسلسل يظهر صديق البطل زيد بن سيحون، الذراع اليمنى والمساعد المقرب لحسن الصباح، الذى يجسده الفنان أحمد عيد، وهو يترجل من على فرسه، ليجمع مجموعة من النباتات وهو سعيد، مؤكدا على أنها نبات خاص أطلق عليه مسمى "نبات السحر"يمكن من خلال حرقه ودخانه المتصاعد أن يذهب العقل، ويجعل الشخص غير قادر على التفريق بين الحقيقة والخيال.

وعن مخدر الحشيش والنباتات المخدرة وتأثيرها على العقل والجسد، ذكر تقرير نشر في موقع addiction أن هذا النبات الذى يصنح منه هذا المخدر، قادر على إحداث الكثير من المشكلات الجسدية والتي من بينها :

مشكلات مرضية

الاضرار بالرئتين نتيجة استنشاق الدخان، فتزيد فرص الإصابة بأعراض مرضية مثل الصعوبات التنفس، وضيق الشعب، فضلا عن زيادة حدة المخاط في الرئتين، مع السعال المتكرر.

يؤثر هذا المخدر على القلب بشكل مباشر، فهو يسبب الكثير من المشكلات الصحية المرتبطة بالقلب، ومنها اضطراب حالة الأوعية الدموية.

آثار نفسية

أما عن الجانب النفسى والعقلي، فذكر التقرير أنه يؤثر على :

الدماغ : فهو يزيد من فرص الإصابة بمشكلات ادراكية، مما يقلل حدة التركيز زالانتباه.

يؤثر الحشيش على الذاكرة والقدرة على التذكر.

يؤثر سلبا على القدرات الإدراكية فيزيد من فرص الإصابة بصعوبات التعلم.

يؤثر بشكل مباشر على مستويات الذكاء والتفكر.

يؤثر سلوكيا بشكل كبير على من يستخدمه من خلال :

عدم القدرة على التحكم في الانفعالات والأفعال فتزيد فرص العنف أو اللامبالاة.

مشكلات عقلية

أمراض عقلية ونفسية يزيد الحشيش من فرص الإصابة بها :

الذهان والأعراض الذهانية الحادة وصعوبة التحقق من الفرق بين الحقيقية والخيال.

الهلوسات والتحدث بلا وعى.

الفصام أحد أهم الأمراض العقلية التي تزيد فرص الإصابة بها مع الحشيش.