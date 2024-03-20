اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 02:27 م
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نائب محافظ أسوان: تأهيل ترعة الطويسة بطول 200م وبتكلفة 37 مليون جنيه

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:27 م
نائب محافظ أسوان: تأهيل ترعة الطويسة بطول 200م وبتكلفة 37 مليون جنيه جانب من المتابعات
أسوان - عبد الله صلاح

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أكدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أنها تابعت عدد من المشروعات الجارى العمل بها داخل مركز ومدينة دراو، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان.

وأضافت نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن من ضمن المشروعات، مشروع إستكمال تأهيل ترعة الطويسة داخل المدينة بطول 200 م2 ، وبتكلفة 37 مليون جنيه.

وأشارت، إلى مشروع إستكمال أعمال الرصف بشارع الطويسة بطول 500 متر ، وبتكلفة 3 مليون جنيه ، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالحارة الشرقية بتكلفة 3 مليون جنيه، وأيضاً مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر ، وبتكلفة 800 ألف جنيه.

وأوضحت، أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات الجارية بهدف الإسراع بوتيرة العمل بها ، وسرعة تلافى أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول ، وبالتالى إنجازها على الوجه الأكمل.







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