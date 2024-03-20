نائب محافظ أسوان: تأهيل ترعة الطويسة بطول 200م وبتكلفة 37 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أكدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أنها تابعت عدد من المشروعات الجارى العمل بها داخل مركز ومدينة دراو، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان.

وأضافت نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن من ضمن المشروعات، مشروع إستكمال تأهيل ترعة الطويسة داخل المدينة بطول 200 م2 ، وبتكلفة 37 مليون جنيه.

وأشارت، إلى مشروع إستكمال أعمال الرصف بشارع الطويسة بطول 500 متر ، وبتكلفة 3 مليون جنيه ، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالحارة الشرقية بتكلفة 3 مليون جنيه، وأيضاً مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر ، وبتكلفة 800 ألف جنيه.

وأوضحت، أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات الجارية بهدف الإسراع بوتيرة العمل بها ، وسرعة تلافى أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول ، وبالتالى إنجازها على الوجه الأكمل.