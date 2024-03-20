مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "ثور البوكارا.. السفير الثقافى للبيرو".. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

افتتح الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، معرض فني بعنوان "ثور البوكارا.. السفير الثقافى للبيرو"، اليوم الأربعاء، بحضور خوسية بيتانكورت ريبيرا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، ومشاركة القنصل الفخري لبيرو بالإسكندرية، عدد من السادة قناصل دول روسيا وتركيا واليونان ولبنان.

فى بداية كلمته؛ عبر الدكتور أحمد زايد، عن سعادة مكتبة الإسكندرية باستضافة هذا المعرض الهام الذي يعد بمثابة نافذة على دولة بيرو، كما أنه يمثل جسرًا للمعرفة والتواصل بين مصر وبيرو، اللذين يتشابهان رغم البعد الجغرافي في امتلاك تاريخ عريق وتقاليد غنية تنتقل عبر الأجيال.

وأضاف "زايد" إن ثور بوكارا رمزًا مهمًا في الفولكلور لدولة بيرو ويجسد القوة والمثابرة وتمنى الرخاء والحظ الجيد، ومن خلال المعرض سوف يستكشف الزائرين أصول هذه الأسطورة وتحولها عبر الزمن وأهميتها في الهوية البيروفية.

وأكد "زايد" على أهمية هذا المعرض خاصة أنه يتزامن مع الاحتفال هذا العام بمناسبة مرور 60 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبيرو، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين.

ومن جانبه؛ عبر السفير خوسية بيتانكورت؛ عن سعادته بإقامة المعرض فى مكتبة الإسكندرية، وتواجده فى المدينة التى بناها الإسكندر الأكبر وتعنى التاريخ والثقافة والمعرفة والفن بالنسبة لبلاده والعالم أجمع، ولذلك كان لابد من إقامة هذا المعرض في الإسكندرية، وليس فى أى مدينة أخرى.

وأشار "بيتانكورت" إلى أننا نحتفل هذا العام بمرور60 عامًا على تدشين العلاقات بين مصر وبيرو منذ أكتوبر 1963، كما أنه تجمع بلاده مع مكتبة الإسكندرية علاقة خاصة، وستشهد الفترة المقبلة مذكرتين تعاون؛ الأولى تجمعها مع المكتبة الوطنية في البيرو، والثانية مع جامعة سان ماركوس التى أقدم جامعة فى أمريكا الجنوبية.

وأوضح "بيتانكورت" أن معرض "ثور البوكارا" أقيم فى عدة مدن حوّل العالم، قبل قدومه إلى الإسكندرية كان فى مدينة بوخارست، وعقب انتهاءه سوف ينتقل إلى مدينة فيينا.

يظهر هذا المعرض مهارة وجمال الفن الشعبي الزخرفي والخزفي في البيرو، ويضم 23 قطعة تم تصنيعها من قبل حرفيين من بوكارا؛ وهي مدينة تقع في جنوب البلاد بالقرب من سلسلة جبال الأنديز وبحيرة تيتيكاكا.

تهدف هذه المجموعة إلى تعزيز جزء من الثروة الثقافية البيروانية والتي يتم توارثها عبر الأجيال من قبل سكان مدينة بوكارا، حيث يرمز ثور بوكارا إلى الرغبة في الرخاء، وتتميز القطع بألوانها الزاهية والمتنوعة.



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