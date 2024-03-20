مقبرة رمسيس الرابع.. اكتشفت عام 1905م وتعود لثالث ملوك الأسرة 20.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول الأقصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من معابد الأقصر العظيمة التى بناها ملوك الأسر المصرية القديمة وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى عاشر حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى الأقصر، فى مدينة القرنة بالبر الغربى، وهى مقبرة رمسيس الرابع بوادى الملوك والتى تم اكتشافها على عالم الآثار إدوارد راسل أيرتون فى عام 1905م، ويبلغ طولها 88.66 م، حسبما يقول على رضا مدير منطقة وادى الملوك بالأقصر.

وأضاف على رضا لـ"اليوم السابع"، أن مقبرة رمسيس الرابع تحمل رقم 2 فى منطقة وادى الملوك بالبر الغربى، وتتواجد أسفل الوادى الشرقى والتى تعتبر مقبرة ملكية مميزة للملك المصرى رمسيس الرابع ثالث ملوك الأسرة العشرون، موضحًا أن تلك المقبرة مفتوحة منذ العصور القديمة وعثر بداخلها على العديد من النقوش بلغات مختلفة (كاليونانية والفينيقية والقبطية)، كما تحتوى المقبرة على مشاهد فى الجدران والأسقف لرحلة رب الشمس فى ساعات النهار والليل، بجانب الملك وهو يتعبد لمعبودات العالم الآخر، بجانب نص مدح "رع" والذى يضم حوالى 45 سطرا، بجانب نصوص من كتاب الأموات ونصوص من كتاب الكهوف، وهى الكتاب التاريخية التى يتم تصويرها فى مقابر الملوك والملكات فى تلك الفترة، وسطور متنوعة من كتاب الموتى تتضمن الفصول 123–127 وتختص بما يقوله المتوفى يوم الحساب أمام أوزير ليبرئ نفسه من الخطايا والذنوب، كما تضم المقبرة نقوش ومناظر من كتاب البوابات يجسد الملك وهو راكع أمام رب الشمس فى العالم السفلى وهو يقدم له رمز العدالة وتوجد أرواح المذنبين الذين وضعهم المعبود أتوم فى الأغلال، وكل تلك المشاهد تبهج الزوار القادمين من حول العالم لزيارة المقبرة بصورة يومية.



إحدي-غرف-مقبرة-الملك-رمسيس-الرابع



الألوان-المميزة-داخل-مقبرة-رمسيس-الرابع



النقوش-الفرعونية-فى-مقبرة-رمسيس-الرابع



جانب-من-الرسومات-والألوان-المميزة-فى-مقبرة-رمسيس-الرابع



رسومات-فرعونية-بديعة-بمقبرة-رمسيس-الرابع



سحر-خاص-من-النقوش-والألوان-من-آلاف-السنين-بمقبرة-رمسيس-الرابع



لافتة-مقبرة-الملك-رمسيس-الرابع-رقم-2-بوادى-الملوك



نقوش-على-أسقف-مقبرة-الملك-رمسيس-الرابع



نقوش-فى-مداخل-مقبرة-الملك-رمسيس-الرابع