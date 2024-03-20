مصرع 8 أشخاص جراء انقلاب ناقلة نفط كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية مصرع 8 من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية بعد انقلابها صباح اليوم الأربعاء، فى المياه قبالة مقاطعة ياماجوتشى بغرب اليابان.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم إنقاذ فرد طاقم واحد وأن البحث لا زال جاريا عن مفقودين اثنين، مشيرا إلى أن الناقلة كان على متنها 8 إندونيسيين وكوريين جنوبيين اثنين وصيني واحد.

وأوضحت قوات خفر السواحل أنها تلقت نداء استغاثة من ناقلة المواد الكيميائية "كيويونجسون" التي كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنها واجهت رياحا قوية وأمواجا يصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة أمتار.

وفى وقت سابق، أعلنت سلطات خفر السواحل اليابانى فقدان خمسة أشخاص، وإنقاذ ستة آخرين، جراء انقلاب ناقلة كيماويات كورية جنوبية قبالة سواحل اليابان.

وذكر المكتب المحلى لخفر السواحل اليابانى - بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الناقلة كانت تقل 11 شخصا من جنسيات مختلفة (ثمانية إندونيسيين واثنان من كوريا الجنوبية ومواطن صيني واحد).

ووفقا للمكتب لم تعرف بعد الحالة الصحية لأفراد الطاقم الستة الذين تم إنقاذهم.

وأفاد المكتب بأن السفينة التي تزن 870 طنا كانت تحمل على متنها 980 طنا من حمض الأكريليك، وأصدرت تحذيرات أنها تواجه رياحا قوية وأمواجا عالية وقت وقوع الحادث.