مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل وملاكى بالطريق الساحلى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد الطريق الساحلي الدولي غرب محافظة الإسكندرية مصرع شخصين فى حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة وسيارة ملاكى، وعلي الفور انتقل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلى الدولى،نزلة كوبرى وادى القمر،دائرة القسم،ووجود متوفين.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث،رفقة سيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم (س.ن.ف 7391 ) ورخصة تسيير المقطورة منتهية،قيادة "م .أ.ح" 58 سنة سائق ومقيم دائرة القسم ، والسيارة " رقم (س.ر.ف 3783) ملاكى رخصة سارية قيادة (م .ع.م) 67 سنة على المعاش.



وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة الملاكى بالطريق المشار إليه،أختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة النقل الثقيل ثم أصطدمت بالحاجز الخرسانى يمين الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكى ومرافقه ، وتم نقل الجثامين الي مشرحة المستشفي العام بالعجمي ، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.