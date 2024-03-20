مصانع سيناء للمنجنيز مستقبل صناعة الرمال الزجاجية فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

‏تركز الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام على تطوير شامل بمصانع شركة سيناء للمنجنيز بمحافظة جنوب سيناء وتحديدا في منطقة أبو زنيمة وهي منطقة مكتظة بمحاجر الرمال الزجاجية والكوارتز ورمال السيليكون وهي منطقة واعدة ستكون مستقبل لتلك الصناعة خلال الفترة المقبلة لا سيما في ظل وجود احتياطيات كبيرة للغاية ويتم تصدير منها حاليا للخارج.

كما تمتلك الشركة احتياطيات كبيرة من خام الكاولين ويمكن زيادة قيمته الاقتصادية من 15 دولار إلى 80 دولار للطن حال إخضاعه لصناعة تحويلية بسيطة يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بحسب بيانات وزارة قطاع الاعمال العام .

وبحسب المصادر فإن الشركة لديها احتياطي إجمالي 70 مليون طن بتركيز 35% ألومينا، وهي المادة الخام التي يتم استيرادها لصناعة الألومنيوم، ويدخل الخام في صناعة الشبة المستخدمة في تنقية مياه الشرب والفيبرجلاس والسيراميك والأسمنت الأبيض والحراريات، وجاري دراسة مشروع الكلسنة لتعظيم العائد الاقتصادي للكاولين.



يشار إن شركة سيناء للمنجنيز تنتج سبيكة السيلكومنجنيز والجبس المكلسن كنشاط صناعى وخام الكاولين ورمال الزجاج والجبس الخام وأكسيد الحديد وخام المنجنيز كنشاط تعديني، وهناك خطة تطوير الشركة تنطلق من التوسع في الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى الإنتاج التعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة، وإضافة صناعات جديدة.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كشف في لقاء مع المحاسب عماد الدين مصطفي رئيس القابضة الكيماوية ، عن المشروعات الجاري تنفيذها بشركة سيناء للمنجنيز، بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بتكلفة 11 مليون دولار و 130 مليون جنيه تمويل محلي، ومشروع لإنتاج منجنيز عالي التركيز بنسبة شراكة 65% للشركة و 35 % للقطاع الخاص.