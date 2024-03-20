مدير الجامع الأزهر يتابع تجهيز وجبات الإفطار الجماعى للطلاب الوافدين

كتب لؤى على

قام الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة لمطعم مدن البعوث الإسلامية، لمتابعة تجهيز وجبات الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر.

وقدم مدير الجامع الأزهر الشكر للعاملين على ما يقومون به من جهد في تجهيز الوجبات وإعدادها بشكل جيد، وحرص عودة على التأكد من جودة المواد الغذائية، وطرق تعبئة وتغليف الوجبات بالشكل الذي يحافظ على سلامتها.

كما استمع مدير الجامع الأزهر إلى شرح من رئيس قسم التغذية بمدن البعوث الإسلامية، حول مكونات الوجبة وطرق إعدادها وتجهيزها، وطريقة تقديمها بشكل يضمن سلامتها حتى وصولها للطلاب الوافدين بصحن الجامع الأزهر الذي يتهيئ لاستقبال ضيوفه يوميا وطوال شهر رمضان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفي إطار رسالة الأزهر الدينية والإنسانية لخدمة ورعاية ضيوف مصر من طلاب العلم، ويقدم الجامع الأزهر 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ 150 ألف وجبة طوال الشهر الكريم.