مديرية العمل بسوهاج: القانون حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، ندوتين للتوعية ناقشت موضوعات تكافؤ الفرص للمرأة، وحقوق العمال وواجباتهم وفقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003 ، وذلك بمدرسة النيل الخاصة بدار السلام، ومدرسة النور الخاصة بطما، حيث جرى شرح حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي لها في ظل استراتيجية الدولة المصرية، وكذلك أحكام تشغيل النساء وفقاً للمواد م 88 حتي 97 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرارات وزير العمل 44، 45 لسنة 2021 الخاصة بتشغيل النساء والأعمال المحظورة عليها، كما تناولت الندوات حقوق المرأة العاملة في إجازة الوضع وشروطها وكيفية إستحقاقها، وكذلك حقوق العمال وواجباتهم ، ومن أهمها الحق في الأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي قرره المجلس القومي للأجور بمبلغ 3500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير 2024، والحق فى عقد عمل و الإجازات والتأمين الصحي والاجتماعي ، والتزامات العمال بتأدية العمل، واتباع تعليمات صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل وغيرها من الواجبات .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الندوات العمالية للتوعية بحقوق العمال وواجباتهم وحقوق المرأة وتكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين فى أماكن العمل والحقوق والواجبات ، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت، و توعيتهم وفقاً لأحكام القانون، وأضاف مدير المديرية أنه جرى تنفيذ الندوتين في قطاع التعليم الخاص للتأكيد على تنفيذ الضوابط الواردة في القانون، كما جرى خلالهما التأكيد على حقوق المرأة فى أجازة الوضع لمن أمضت 10 شهور في خدمة صاحب عمل أو أكثر وحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع التي مدتها 90 يوم، وحقها في فترة راحة للرضاعة مدتها ساعة وغير ذلك من حقوق المرأة، وحاضر في الندوتين محمود رياض مدير مكتب عمل دار السلام ، وشرف الدين يوسف مفتش العمل بدار السلام، وعيد عبده وسيد همام مفتشي العمل بطما، بحضور مسئولي الإدارة ومسؤولي الموارد البشرية والعاملين بالمدرستين .

قالت وزارة العمل ،أن مديرية العمل بمحافظة أسوان ، نظمت فعاليات ختام برنامج "مهارات 3 " ، وتوزيع شهادات إتمام التدريب المهني ، وشنط العدد والأدوات لخريجي البرامج التدريبية على 5 مهن ، من الشباب من الجنسين أبناء المحافظة ، والتي جرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية ، لعدد 47 متدرب ومتدربة ، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهات المشار إليها ، حيث استهدفت تلك البرامج الشباب من الجنسين بمنطقة غرب بنبان (المنصورية ، الرقبة و بنبان بحري وقبلي ) ، حرصاً من جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان على تقديم خدمة مجتمعية لشباب قرية بنبان ، تبلورت في تقديم خدمات تدريبية مجانية من خلال مركز التدريب المهني فضلاً عن حصولهم على شنط عدد كبداية لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة ، وفى إطار جهود المديرية فى تعزيز التعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لشباب الخريجين مما يساهم فى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم من خلال حصولهم على البرامج التدريبية المتقدمة .

وأفاد فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان في تقريره للوزارة، ان تلك الفعاليات جرى تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرصة عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة داخل المحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه إجتاز برنامج المهارات ( 14 متدرب ومتدربة فى صيانة الاجهزة المنزلية، و 12 متدرب ومتدربة فى صيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة، و 16 متدرب ومتدربة فى الكهرباء سلسيون، و 5 متدربين على مهنة السباكة الصحية ) ،وشارك فى الفعاليات المهندس أحمد محمد نجيب نائب رئيس جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، وربيع البرديسى رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة رؤية الحياة، وايسر الحامدي أمين الصندوق بالمؤسسة ، وحسام سلطان المدير التنفيذي لجمعية مستثمري الطاقة، ووائل عبد العظيم مدير المشروعات بالمؤسسة فرع أسوان ، وعدد من القيادات التنفيذية، وكذلك القائمين على العملية التدريبية تحت رئاسة تيسير حسن مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية.