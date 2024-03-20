اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات حفل إفطار جماعى للمسنين والأيتام.. صور

الأربعاء، 20 مارس 2024 07:30 م
محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات حفل إفطار جماعى للمسنين والأيتام.. صور حفل الإفطار الجماعى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات حفل الإفطار الجماعي للمسنين والمسنات والأيتام، الذى تم تنظيمه تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بنادي سيتي كلوب بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإيمان عبد الحميد مدير شئون المجتمع، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بقيم الوفاء والمحبة والعطاء تجاه المسنين والمسنات، معبراً عن التقدير والاحترام للآباء والأمهات وكبار السن، عرفانا بما قدموه للوطن من خدمات وخبرات وعمل، مقدماً الشكر لكل المنظمين والقائمين علي هذا العمل الخيري تقديراً للوالدين من المسنين والمسنات.

جانب من حفل الإفطار (1)
جانب من حفل الإفطار
 
جانب من حفل الإفطار (2)
حفل إفطار جماعى بكفر الشيخ
 
جانب من حفل الإفطار (3)
 






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مديرية التضامن

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حفل الإفطار الجماعى




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