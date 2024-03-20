محاصرة 18 عاملا فى منجم فحم جراء انفجار جنوب غربى باكستان

إسلام أباد (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار ضخم داخل منجم للفحم فى منطقة "زاردالو" فى مقاطعة "هارانى" بإقليم "بلوشستان" جنوب غربى البلاد، مما أدى إلى محاصرة 18 عاملا.

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن المسئولين قولهم:"إن 10 من عمال المناجم كانوا يعملون فى المنجم عندما وقع الانفجار القوي، حيث انهار جزء كبير من المنجم، وأدى إلى احتجاز 10 عمال داخل المنجم".

وأشار المسئولون إلى أنه بعد الحادث، دخلت مجموعة من عمال المناجم المحليين لإنقاذ العمال المحاصرين، لكن تم محاصرتهم هناك أيضًا.

وقالت مديرية كبير مفتشي المناجم إن الفرق بدأت عملية إنقاذ.