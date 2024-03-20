مايا مرسى تستعرض جهود مصر فى مجال تمكين المرأة

كتب محمود راغب

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW68 بنيويورك.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء هيكل المجلس وتشكيله وآليات عملة واختصاصته، كما أشارت إلى قانون تنظيم عمل المجلس الذي يتضمن حق المجلس في إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها.

كما أشارت رئيسة المجلس إلى جهود مصر في مجال دعم تمكين المرأة المصرية اقتصادياً من خلال العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الادخار والاقراض الرقمي للسيدات في القري بمختلف المحافظات ، فضلاً عن تدريب السيدات على الحرف المختلفة من خلال المشاغل والوحدات الانتجية بفروع المجلس بالمحافظات ، ومساعدة السيدات علي اقامة مشر وعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتسويق للمنتجاتهن .

كما ناقشت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال مناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة من خلال اصدار العديد من القوانين والتشريعات التى تحمى المرأة المصرية وتمكنها في كافة المجالات ، الى جانب دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المعنفات ، مشيرة ايضاً الى برنامج الإرشاد الاسري والتنشئة المتوازنة الذي يهدف إلى مناقشة تكوين الأسرة والتربية الايجابية للأبناء واختيار شريك الحياة.

من جانبها أشادت كوثر كريكو بجهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات ، معربه عن تطلعها لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الملف الهام ، مستعرضه جهود الجزائر في مجال تمكين المرأة .



