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للتعزية.. البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير جنوب أفريقيا

الأربعاء، 20 مارس 2024 03:16 م
للتعزية.. البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير جنوب أفريقيا البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير جنوب إفريقيا
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الأربعاء، سفير جنوب أفريقيا في مصر  تشيكى جوزيف ماشيمباى سفير جنوب إفريقيا بمصر.

وقدم السفير الجنوب أفريقى التعزية لقداسة البابا باسم حكومة جنوب إفريقيا، فى رحيل الرهبان الثلاثة الذين استشهدوا الأسبوع الماضى فى ديرنا القبطي في جنوب إفريقيا.

وشكر سفير جنوب أفريقيا قداسة البابا معربًا عن تقديره للجهد الكبير الذى بذلته كافة الأجهزة المعنية بجنوب إفريقيا منذ وقوع الحادث.

استقبال قداسة البابا لسفير جنوب افريقيا
استقبال قداسة البابا لسفير جنوب افريقيا






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

سفير جنوب افريقيا

جنوب افريقيا



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