قوافل صندوق تحيا مصر تنطلق لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى غزة

كتب مدحت وهبة

أطلق صندوق تحيا مصر قوافل شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بكافة الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المعظم، وتضمنت القافلة 101 شاحنة بها أكثر من 1616 طنا، فى مقدمتها القافلة الطبية مثل: أجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعى، وأجهزة الغسيل الكلوى، ومعدات الغسيل الكلوى، وحضانات وأجهزة تنفس للأطفال المبتسرين "حديثى الولادة " شاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضى، وأدوية أساسية، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة.

وتضم القوافل كميات ضخمة من الدعم الغذائي، والمياه المعدنية والغازية، والألبان، وأغذية الرضع، والعصائر، إلى جانب البطاطين والأغطية والمنظفات وأدوات العناية الشخصية والملابس للرجال والنساء وللأطفال، والحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال، وكبار السن، ويجرى ترتيب دخول المساعدات من خلال جسر الإغاثة البرى من مصر عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وتوزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة، للوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطون محنتهم، وذلك امتدادًا لما تمتلكه مصر من تاريخًا مشهودًا في دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني مما يعزز الأمل في تحقيق السلام والاستقرار.