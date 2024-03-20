قانونك فى إيدك .. كيف تجرى المقابلات الشخصية بوظائف الهيئات القضائية

كتب – أحمد عبد الهادى

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك في أيدك"، عن أنواع المقابلات الشخصية أمام الهيئات القضائية الثلاث، التي تختلف بحسب الهيئة التي يتم إجراء المقابلة الشخصية أمامها، وتوضح السطور التالية أنواع هذه المقابلات؛ كالتالي:

النيابة العامة



هناك نوعين من المقابلات في النيابة العامة، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، ومقابلة اللجنة السباعية وهي اختبار الهيئة ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.



مجلس الدولة

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات قضائية تختص في المحاكم التاديبية وبعض مواد قانون المجلس.



النيابة الإدارية

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبها أسئلة قانونية والدخول أيضاً في مجموعات قضائية يختص جزء منها في أعمال واختصاصات النيابة الإدارية.



قضايا الدولة

تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.