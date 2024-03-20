"قافلة السعادة" لحياة كريمة تجوب قرية الأحراز بالقليوبية وتوزع هدايا وبلالين على الأطفال

القليوبية إبراهيم سالم

اختتمت مؤسسة "حياة كريمة" فعاليات قافلة السعادة، احتفالا باليوم العالمي للسعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من خلال وجود سيارة متنقلة جابت شوارع القرية وقام متطوعي مؤسسة حياة كريمة بتوزيع الهدايا والورود والبلالين على الأطفال بالقرية لرسم البهجة والسعادة في نفوس أطفال القرية.

ونظمت مؤسسة "حياة كريمة"، إفطارا جماعيا بحضور 1000 صائم من أبناء قرية الأحراز بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، ضمن قافلة السعادة احتفالا باليوم العالمي للسعادة، حيث تضمنت القافلة عدة فقرات ترفيهية متنوعة، منها فقرات فنية وورش حكي للأطفال، وورش لصندوق مكافحة المخدرات وغيرها من الفقرات.

كما شهدت فعاليات قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين، فقرة للأراجوز الذي رسم البهجة والسرور علي وجوه الأطفال، بالإضافة لظهور الشخصيات الرمضانية لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال، كما تضمنت توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضح مصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، أنه بعد القافلة تضمنت عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار وتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة، ثم بعد ذلك تم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

وقال مصطفي السيد، منسق حياة كريمة بالقليوبية، إن قرية الأحراز هي أول قرية استشرافية تمت فيها مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، لتنطلق بعدها إلي باقي قرى مركز شبين القناطر، حيث تضم القرية 18 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في 12 قطاع مختلف، بتكلفة تخطت ال30 مليون جنيها، أما اليوم فتشمل قافلة السعادة العمل علي الجانب الإنساني من خلال القوافل التوعوية التي تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وأشار والعقيد أحمد عيد مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، إلى أن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر استهدفت أكثر من 2500 طفل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال ورش الحكي والورش الفنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات، كما أن الإفطار المجمع استهدف إفطار 1000 شخص من أهالي قرية الأحراز، والذي قد يصل إلي حوالي 1500 شخص.



إدخال البهجة على الأطفال



توزيع البلالين على الأطفال



توزيع البلالين



جانب من الفرحة



خلال توزيع الهدايا



سيارة حياة كريمة تجوب قرية الأحراز