اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 10:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

قاضى التمويل الأجنبى: ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة تجاه 5 مراكز حقوقية

الأربعاء، 20 مارس 2024 09:43 م
قاضى التمويل الأجنبى: ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة تجاه 5 مراكز حقوقية محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز هى:

1-    مركز المبادرة للدراسات والاستشارات
2-    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3-    المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"
4-    مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
5-    مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.

أوضح قاضي التحقيق-في بيان صحفي- أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

 

 







قاضى التحقيق

مراكز حقوقية

اخبار الحوادث

التمويل الاجنبى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة