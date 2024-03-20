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غلق وتشميع 7 مراكز تعليمية مخالفة فى المنتزه أول بالإسكندرية

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:43 م
غلق وتشميع 7 مراكز تعليمية مخالفة فى المنتزه أول بالإسكندرية غلق وتشميع مراكز تعليمية غير مرخصة. في الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه أول في محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشرطة، حملة مكبرة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وذلك لمنع استغلال أولياء الأمور والطلاب بنطاق الحى.

وأعلن حي المنتزه أول ، أن حملة مكبرة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية بشوارع "جمال عبد الناصر ومصطفى كامل وحلمي جمعة ودوران السيوف"، وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية غير المرخصة.

وأضاف حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سلحول، رئيس الحى، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 7 مراكز تعليمية للدروس الخصوصية بعد إخلائها من الطلاب وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

 

تشميع مراكز تعليمية غير مرخصة في الاسكندرية
تشميع مراكز تعليمية غير مرخصة في الاسكندرية

 

غلق وتشميع مراكز تعليمية غير مرخصة في الاسكندرية
غلق وتشميع مراكز تعليمية غير مرخصة في الاسكندرية

 

 

غلق وتشميع مراكز تعليمية غير مرخصة. في الاسكندرية
غلق وتشميع مراكز تعليمية غير مرخصة. في الاسكندرية

 


 







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