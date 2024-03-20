اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 03:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. "مياه المنوفية" تنظم أنشطة توعوية للترشيد بمركز شباب إبشادى

الأربعاء، 20 مارس 2024 02:00 ص
غدًا.. "مياه المنوفية" تنظم أنشطة توعوية للترشيد بمركز شباب إبشادى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن إدارة التوعية بالشركة، على تنظم غدا الخميس عددا من الأنشطة التوعوية، بمركز شباب إبشادى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية
وأكد نجيب فى تصريحات خاصة "لليوم السابع "، أن الهدف من تلك الأنشطة توعية المواطنين بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.


وأشار، إلى تنوع فعاليات الحملة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب وعمل ندوات للتوعية وتنفيذ توعية ميدانية وتركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية وألعاب تفاعلية ومسابقات للأطفال بالقرية لحثهم على الحفاظ على مياه الشرب وتعليق ملصقات توعوية للحفاظ على المياه بنواحى القرية بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد الاستهلاك.







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

اخبار المنوفية

المنوفية

حملة توعيه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة