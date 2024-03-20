على جمعة: العمل فى شركة يديرها شاذ جنسيا كتجارة المخدرات

كتب سمير حسنى

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق، على سؤال سيدة حول حكم العمل في شركة مديرها شاذ جنسيا بحجة أن هذه فرصة كبيرة لجنى المال؟

وقال «جمعة»، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة: "الحرام حرام .. والموضوع عامل زى واحد بيقولى عاوزين نتاجر فى الخمر أو المخدرات علشان مكسبها حلو، فبقوله: لا هذا حرام".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.