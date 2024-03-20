عروض فنية وأغانى تراثية فى ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" داخل ساحة أبوالحجاج بمحافظة الأقصر، استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة الثقافة، حيث قدمت فرقة أسيوط للموسيقي العربية سلسلة من الأغانى التراثية والدينية للجمهور في الساحة.





كما إنه في النشاط الأدبي عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي أدب أرمنت شارك بها الشاعر خالد حلمى الطاهر وألقى قصيدة" مربعات عن الأقصى"، الشاعر على حسان" اوشك أن يبدل معشرا "، سيد صدقى" صمود، مدائح نبوية "، وأعدت حقلة نقدية للشاعر د. النوبى عبدالراضى وتحدث عن" اللغة فى البناء القصصى"، والشاعر عمرو عبدالصبور تحدث عن" الحوار فى البناء القصصى "، بالإضافة إلى أمسية شعرية قدمها بيت الشعر بالأقصر، وفى مقهى" يحيى طاهر عبدالله " تحدث الشاعر حسن عامر عن العودة إلى الجذور عن الشاعر حسين القباحى.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "النظافة" سردتها عواطف مصطفى وقدمت خلالها شروحا حول قيمة النظافة، وعرض مسرح عرائس " قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته ايمان صلاح، ونفذت ورش فنية متنوعة منها مجسمات بالفوم، ورشة تصميم فانوس رمضان بالخرز، رسم حر.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز، عددا من أشهر رقصاتها وقدمت " فن المربع، الربابة، التحطيب، الخلخال" ، كما قدم عرض فني لفرقة الأقصر للإنشاد الديني للمنشد ناصر الأنصاري، وعرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت غناء شعبى للفنان عمار حسان .

ويشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.



حضور فعاليات ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر



حضور ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر



دعم الأطفال فى ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر



عروض فنية وأغانى تراثية فى ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج



فعاليات ليالي رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج