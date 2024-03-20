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عرض خاص على اللحوم البلدية بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية.. اعرف الأسعار

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:09 ص
عرض خاص على اللحوم البلدية بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية.. اعرف الأسعار عرض خاص على اللحوم البلدية
كتبت - مرام محمد

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قدم أحد المشاركين في معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، عرضًا خاصًا على اللحم البلدي، عبارة عن كيلو لحم بلدي كندوز، وكيلو كبدة بلدي، وكيلو لحم مفروم بسعر 770 جنيهًا، ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

ويطرح المعرض فراخ زنة 1.1 جم بـ125 جنيهًا، فراخ زنة 1.2 جم بـ135 جنيهًا، فراخ زنة 1.3 بـ150 جنيهًا، طبق بانيه بـ170 جنيهًا، طبق دبابيس بـ105 جنيهات، طبق أوراك بـ85 جنيهًا، عرض خاص عبارة عن طبق يحوي فرختين بـ165 جنيهًا، كما يطرح البط بـ120 جنيهًا للكيلو، والبط المسكوفي بـ130 جنيهًا للكيلو.

ويشهد المعرض، متابعة دورية من إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي، من حيث سلامة الأكياس ودرجة التجميد وتاريخ الإنتاج والصلاحية إلى جانب جودة السلع الغذائية والتموينية المعروضة واللحوم والدواجن.







اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان بالجيزة

معرض اهلا رمضان بالعمرانية

اماكن معرض اهلا رمضان بالجيزة

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اسعار اللحوم

سعر اللحوم في معرض اهلا رمضان



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