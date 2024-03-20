ضبط 3 أطنان ونصف أعلاف وذرة مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق.

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق والتى أسفرت عن ضبط أعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 40 شيكارة من الشعير علف زنة الشيكارة 50 كجم بواقع 2 طن ,30 شيكارة من الذرة الرفيعة (عويجة) زنة الشيكارة 50 كجم بواقع طن و نصف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.