اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 06:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط 3 أطنان ونصف أعلاف وذرة مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الأربعاء، 20 مارس 2024 04:41 م
ضبط 3 أطنان ونصف أعلاف وذرة مجهولة المصدر فى الإسكندرية جانب من المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة  بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق.

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تموينية على الأسواق والتى أسفرت عن ضبط أعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ علي 40 شيكارة من الشعير علف زنة الشيكارة 50 كجم بواقع 2 طن ,30 شيكارة من الذرة الرفيعة (عويجة) زنة الشيكارة 50 كجم بواقع طن و نصف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

 







الاسكندرية

تموين الاسكندرية

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ذرة




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