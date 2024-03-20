اليوم السابع
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صحة سوهاج: إحالة طبيب وطاقم تمريض وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين للتحقيق

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:02 ص
صحة سوهاج: إحالة طبيب وطاقم تمريض وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين للتحقيق محافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج الطاقم الطبي الليلي بوحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا للتحقيق العاجل وذلك لعدم التواجد و عدم الإنضباط.

جاء ذلك خلال جولة مسائية مفاجئة أجراها وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي علي عدد من المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل و الإنضباط بها وخاصة خلال الفترة المسائية.

الجولة جاءت في ضوء توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة تكثيف ومتابعة المنشآت الصحية و الإنضباط بها و الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج مستشفى رمد طهطا وحميات طهطا مشدداً علي ضرورة الإنضباط و تقديم الخدمة بإنتظام للمواطنين ووجه الطب العلاجي بالمديرية بتشغيل و تقديم الخدمة الطبية بالمستشفتين  علي مدار 24 ساعة و اتخاذ كافة الإجراءات لضمان إستمرار حصول المواطنين للخدمة الطبية اللائقة والإستمرار في المتابعة اليومية للمستشفيات وسير العمل بها.

 







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