صحة سوهاج: إحالة طبيب وطاقم تمريض وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين للتحقيق

سوهاج محمود مقبول

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج الطاقم الطبي الليلي بوحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا للتحقيق العاجل وذلك لعدم التواجد و عدم الإنضباط.

جاء ذلك خلال جولة مسائية مفاجئة أجراها وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي علي عدد من المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل و الإنضباط بها وخاصة خلال الفترة المسائية.

الجولة جاءت في ضوء توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة تكثيف ومتابعة المنشآت الصحية و الإنضباط بها و الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج مستشفى رمد طهطا وحميات طهطا مشدداً علي ضرورة الإنضباط و تقديم الخدمة بإنتظام للمواطنين ووجه الطب العلاجي بالمديرية بتشغيل و تقديم الخدمة الطبية بالمستشفتين علي مدار 24 ساعة و اتخاذ كافة الإجراءات لضمان إستمرار حصول المواطنين للخدمة الطبية اللائقة والإستمرار في المتابعة اليومية للمستشفيات وسير العمل بها.